Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитики выяснили количество россиян, которые будут работать в Новый год

RT: 18% россиян будут работать в январские праздники

close
100%
Depositphotos

Во время наступающих новогодних праздников будут работать 18% россиян, выяснили аналитики. Чаще всего это рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи, медсестры, работники ЖКХ, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob с участием 1,6 тыс. человек.

Также среди тех, кто не будет прерываться на отдых во время новогодних выходных – представители сферы торговли, в том числе аптек, работники складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц и журналисты.

Мужчины во время каникул работают чаще женщин – 20% против 15%. Также аналитики выяснили, что среди тех, кто проведет январские выходные на рабочем месте, больше молодых людей в возрасте до 34 лет (22%).

Дома все выходные проведут лишь четверо из десяти респондентов. 6% рассказали, что поедут отдыхать на дачу, столько же – в гости к друзьям и родственникам. Отправиться в путешествие по стране планируют 4% опрошенных, и только один человек из сотни, согласно результатам исследования, собирается в новогодние каникулы за границу.

Напомним, по данным авиабронирований, на новогодние праздники в этом году у россиян для путешествий самым популярным гордом стала Москва. Также в топе – Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург.

Президент РФ Владимир Путин ранее дал совет россиянам о том, как лучше провести новогодние праздники.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами