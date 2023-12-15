В России призвали избавить многодетные семьи от оплаты ЖКУ

В России необходимо освободить многодетные семьи от оплаты жилищно-коммунальных услуг, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она призвала установить социальный норматив на каждого жильца по квадратным метрам, и обязать платить за ЖКУ семьи только при его превышении. Соответствующее предложение общественница направила зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, сообщает RT со ссылкой на копию обращения.

Компенсация расходов за ЖКУ является одним из главным видов льгот для многодетных семей, отметила Волынец. Однако размер этих льгот, как и условия их предоставления, различаются. Поэтому, по мнению омбудсмена, следует на федеральном уровне закрепить положение, в котором будут прописаны условия освобождения многодетных семей от оплаты ЖКУ. Такие семьи, по предложению Волынец, будут оплачивать только ту часть коммунальных услуг, которая выходит за нормативы.

Она призвала Буцку поддержать свою инициативу «в целях поддержки рождаемости и повышения статуса многодетных семей».

В Госдуме на этой неделе поддержали инициативу общественников выдавать многодетным семьям «Пушкинские карты» для культурного развития детей, а также призвали запустить для них федеральную программу «Доступный автомобиль».

Президент Владимир Путин ранее призвал сделать статус многодетной семьи всероссийским.