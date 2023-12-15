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Правительство назвало сроки устранения аварии, которая оставила без воды город Артем

Оставивший без воды приморский город Артем порыв планируют устранить к вечеру

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Телеграм-канал «Правительство Приморского края»

Порыв на магистральном трубопроводе, который оставил без холодной воды почти весь город Артем в Приморском крае, планируют устранить к вечеру пятницы. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«Ситуация серьезная, так как диаметр самого трубопровода 1200 мм», — пояснили на канале.

Там добавили, что на месте аварии уже работает техника и специалисты Водоканала. Работники ждут опустошения трубы и уже после этого приступят к ремонту. Сварочные работы займут около 1,5 часа, прогнозируют в правительстве. Еще столько же времени понадобится для заполнения системы.

Авария на трубопроводе оставила без холодной воды подавляющую часть города Артем. Население города составляет свыше 100 тыс. человек, это один из крупнейших городов Приморья.

По данным ТАСС, под отключение на время ремонта попадет почти 70 тыс. человек.

Ранее в Кемерово прорвало магистральный теплопровод.

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