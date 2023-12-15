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Мать Илона Маска раскритиковала Байдена

Мэй Маск заявила, что Байден мешает ее сыну Илону делать мир лучше

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Danny Moloshok/Reuters

Мать миллиардера и предпринимателя Илона Маска Мэй Маск заявила, что ее сын пытается улучшить мир, но президент США Джо Байден хочет его остановить. Об этом она на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Я мать Илона Маска. Его цель — сделать мир лучше. Президент США хочет остановить его <...>. Люди в других странах гордятся Илоном и не понимают мотивов президента США», — пишет Мэй.

Так Маск прокомментировала слова члена Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендана Карра о том, что Байден собирается «следить» за Маском разными способами, в том числе через Министерство юстиции, Федеральное управление гражданской авиации США и окружной суд Нью-Йорка.

В сентябре Маск согласился с американским писателем Майклом Шелленбергером, где тот утверждал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден разрушает легитимность демократической системы государства.

В свою очередь сын Байдена Хантер раскритиковал Илона Маска. По мнению Байдена-младшего, американскому бизнесмену безразлична демократия Соединенных Штатов, а также защита свободы слова и голосования в стране.

Ранее было известно, что Маск опасался за свою жизнь после скандала вокруг ноутбука Хантера Байдена.

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