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Израиль пропустил в сектор Газа еще 193 грузовика с гумпомощью

COGAT: за сутки Израиль пропустил в сектор Газа 193 грузовика с гумпомощью

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Hadeer Mahmoud/Reuters

В сектор въехали еще 193 грузовика с гуманитарной помощью. Об этом сообщается в публикации Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) в социальной сети Twitter.

Сообщается, что столько грузовиков проехали в сектор, где проживают около 2 млн человек, за сутки. В фурах в сектор были доставлены продукты питания, вода, медикаменты и оборудование для организации работы пунктов временного размещения. Все грузовики были досмотрены израильской стороной при въезде на КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа.

До этого президент Палестины призвал увеличить поставки помощи в сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

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