Путин удивился строгости наказаний за экономические преступления

Президент России Владимир Путин поручил сделать наказания за экономические преступления соразмерными. Об этом он заявил на Прямой линии.

Комментируя приговор журналистке Александре Баязитовой, Путин отметил, что подобные случаи являются поводом задуматься над строгостью наказания. которого требовала прокуратура. Президент подчеркнул, что сам «оторопевает» от тюремных сроков в 14-15 лет для осужденных за экономические преступления.

«В этом ведь тоже что-то есть, в этом стабильность правовой системы. Значит, понимание в обществе того, что чего стоит и как общество оценивает содеянное. Но это не значит, что нужно вот упереться в это и ничего не менять», — заявил Путин.

Президент добавил, что согласен с тем, что необходимо соразмерно наказывать за подобные преступления и предложил Государственной думе вновь подумать над данным вопросом.

До этого в Госдуме призвали не выделять отдельно наказания за экономические преступления.

Ранее Путин заявил о стабильности в российской экономике.