Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин удивился строгости наказаний за экономические преступления

Путин поручил сделать наказания за экономические преступления соразмерными

close
100%
Depositphotos

Президент России Владимир Путин поручил сделать наказания за экономические преступления соразмерными. Об этом он заявил на Прямой линии.

Комментируя приговор журналистке Александре Баязитовой, Путин отметил, что подобные случаи являются поводом задуматься над строгостью наказания. которого требовала прокуратура. Президент подчеркнул, что сам «оторопевает» от тюремных сроков в 14-15 лет для осужденных за экономические преступления.

«В этом ведь тоже что-то есть, в этом стабильность правовой системы. Значит, понимание в обществе того, что чего стоит и как общество оценивает содеянное. Но это не значит, что нужно вот упереться в это и ничего не менять», — заявил Путин.

Президент добавил, что согласен с тем, что необходимо соразмерно наказывать за подобные преступления и предложил Государственной думе вновь подумать над данным вопросом.

До этого в Госдуме призвали не выделять отдельно наказания за экономические преступления.

Ранее Путин заявил о стабильности в российской экономике.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2023
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами