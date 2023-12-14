Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Школьник пострадал от нападения 11-летней одноклассницы с ножницами

Во Франции 11-летняя девочка напала на ровесника, назвав его грязным христианином

close
100%
Depositphotos

Во Франции 11-летняя девочка набросилась на одноклассника из-за его вероисповедания. Об этом пишет Actu17.

Инцидент произошел 12 декабря на улице в Виллербане. Девочка ударила ножницами по голове своего ровесника, который шел из школы домой. По некоторым данным, сначала школьница заявила однокласснику, что он не правильно на нее смотрит и плохо с ней разговаривает, и пригрозила оставить шрамы на его кожи, вытащив ножницы.

«Грязный христианин! Вы все одинаковые, грязная собака! Хорошо ли быть собакой? Завтра я встречу тебя в школе», — угрожала она сверстнику.

После этого она ударил его лезвием по затылку, но не нанесла повреждений. После этого девочка попыталась подстричь ему волосы, но ее подруга остановила ее.

На следующий день отец потерпевшего обратился в полицию и оставил заявление о насилии и публичном оскорблении по признакам расы, религии или происхождения. Подозреваемую временно исключили из школы. Она призналась в содеянном руководству образовательного учреждения и была вызвана на дисциплинарное слушание вместе с родителями. Как сообщается, за последние недели девочка напала еще на двух других учеников из-за их вероисповедания.

Ранее пятиклассница угрожала учителю ножом во время урока.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами