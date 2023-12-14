Школьник пострадал от нападения 11-летней одноклассницы с ножницами

Во Франции 11-летняя девочка набросилась на одноклассника из-за его вероисповедания. Об этом пишет Actu17.

Инцидент произошел 12 декабря на улице в Виллербане. Девочка ударила ножницами по голове своего ровесника, который шел из школы домой. По некоторым данным, сначала школьница заявила однокласснику, что он не правильно на нее смотрит и плохо с ней разговаривает, и пригрозила оставить шрамы на его кожи, вытащив ножницы.

«Грязный христианин! Вы все одинаковые, грязная собака! Хорошо ли быть собакой? Завтра я встречу тебя в школе», — угрожала она сверстнику.

После этого она ударил его лезвием по затылку, но не нанесла повреждений. После этого девочка попыталась подстричь ему волосы, но ее подруга остановила ее.

На следующий день отец потерпевшего обратился в полицию и оставил заявление о насилии и публичном оскорблении по признакам расы, религии или происхождения. Подозреваемую временно исключили из школы. Она призналась в содеянном руководству образовательного учреждения и была вызвана на дисциплинарное слушание вместе с родителями. Как сообщается, за последние недели девочка напала еще на двух других учеников из-за их вероисповедания.

Ранее пятиклассница угрожала учителю ножом во время урока.