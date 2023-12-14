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Дипломаты переговорили с россиянкой Виталией по делу о перевороте в ФРГ

Посольство в ФРГ вышло на связь с россиянкой, обвиняемой в подготовке переворота

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Reuters

Посольство России в ФРГ вышло на связь с россиянкой Виталией Б., обвиняемой по делу о подготовке государственного переворота в Германии. Об этом дипломаты заявили РИА Новости.

«Консульские сотрудники находятся в контакте с подозреваемой и ее адвокатом, оказывают необходимое содействие в рамках своих полномочий», — отметил представитель дипломатического учреждения.

При этом саму ситуацию и ход судебного процесса в дипломатической миссии комментировать отказались, так как «речь идет о внутреннем деле ФРГ».

Генеральная прокуратура Германии 12 декабря предъявила обвинения по делу о подготовке государственного переворота 27 людям. Россиянке Виталии Б. обвинения были предъявлены в суде Франкфурта.

Всего сейчас сотрудники прокуратуры ФРГ ведут расследование в отношении 69 подозреваемых, по делу были проведены обыски в домах и квартирах 27 из них.

По данным Bild, задержан в том числе и Генрих XIII. При этом журнал указал, что 39-летняя россиянка и представитель княжеского рода Ройс были парой.

Ранее в Германии арестовали 16-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта.

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