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Россиянка попыталась приготовить с мужем самогон и получила ожог 80% тела

В Нижегородской области супруги подожгли квартиру в попытке приготовить самогон

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Shutterstock

В Нижегородской области супружеская пара получила травмы в попытке произвести самогон. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в городе Уреня. Во время приготовления самогона алкоголь попал в горящий газ. Женщина попыталась устранить проблему, но поскользнулась, и ее одежда загорелась.

К россиянке подбежал муж и потушил вещи. Супруги не стали вызывать пожарных, так как сами справились с возгоранием. Россиянке понадобилась помощь медиков. У женщины диагностировали ожог 80% тела, на данный момент она находится в реанимации.

Мужчина отказался от госпитализации.

Ранее в Зеленограде 83-летняя пенсионерка обварилась кипятком в собственной ванне.

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