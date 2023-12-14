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В Петербурге отец снимал откровенные материалы с дочерью

В Петербурге задержали охранника за съемку откровенных материалов с дочерью

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Pixabay

В Петербурге охранника поймали из-за съемок откровенных материалов с участием дочери. Об этом сообщает «Фонтанка».

О деятельности мужчины узнали благодаря управлению по борьбе с киберпреступностью. По версии следователей, в сентябре 2021 года петербуржец совершал с ребенком откровенные действия, записывал происходящее на камеру и публиковал в интернете. В тот момент девочке не было 12 лет.

Правоохранители провели обыск в квартире россиянина. Во время мероприятия у него обнаружили много фото и видео с несовершеннолетними. Телефон и ноутбук у мужчины изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что ранее он привлекался к ответственности за изнасилование и причинение вреда здоровью.

Ранее в Дагестане женщина отдала жениху более 600 тысяч рублей, чтобы он не опубликовал ее откровенные фото в соцсетях.

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