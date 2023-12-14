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В психдиспансере под Ростовом потолок в палате обрушился из-за упавшей на крышу ветки

В Ростовской области потолок в психдиспансере обрушился из-за ветра

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Depositphotos

В Ростовской области обрушились перекрытия потолка в психдиспансере. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в седьмой палате психоневрологического диспансера в поселке Ковалевка Аксайского района. По словам очевидцев, сначала от падения ветки из-за сильного ветра пострадала крыша здания, после чего обрушился и потолок.

«Вот у нас что творится. Никого не зацепило», — уточнила женщина в видео с места событий.

Пациентов из палаты с пробоиной в потолке временно распределили по соседним. К настоящему времени рабочие уже залатали кровлю.

Ранее потолок рухнул в новой якутской школе.

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