Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автобусное сообщение между РФ и Финляндией будет приостановлено

Компания Ecolines приостановила автобусное движение между РФ и Финляндией

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Компания Ecolines приняла решение приостановить автобусное сообщение между Россией и Финляндией после решения финских властей закрыть погранпереходы. Об этом сообщается на сайте компании.

«В связи с решением властей Республики Финляндия о закрытии движения транспортных средств c 20.00 15.12.2023 г. через МАПП Ваалимаа Ecolines временно приостанавливает автобусное движение по маршруту Санкт-ПетербургХельсинки», — следует из сообщения.

Отмечается, что последние два рейса в Хельсинки пройдут 15 декабря в 06:45 и в 14:00 по московскому времени. При этом последний рейс из финской столицы в Санкт-Петербург также пройдет 15 декабря в 14:30.

Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна официально закроет границу с Россией на всех контрольно-пропускных пунктах (КПП) вечером 15 декабря. По данным Yle, одной из причин решения властей Финляндии стало то, что вскоре после того, как Хельсинки принял решение открыть два КПП на границе с Россией, на них начали прибывать потоки беженцев. Об этой проблеме на заседании парламента рассказала и Рантанен.

Днем 14 декабря граница начала работать первый день после предыдущего закрытия. Были открыты два контрольно-пропускных пункта — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»).

Ранее журналист рассказал, чего лишились финны после закрытия границы с Россией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами