Автобусное сообщение между РФ и Финляндией будет приостановлено

Компания Ecolines приняла решение приостановить автобусное сообщение между Россией и Финляндией после решения финских властей закрыть погранпереходы. Об этом сообщается на сайте компании.

«В связи с решением властей Республики Финляндия о закрытии движения транспортных средств c 20.00 15.12.2023 г. через МАПП Ваалимаа Ecolines временно приостанавливает автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки», — следует из сообщения.

Отмечается, что последние два рейса в Хельсинки пройдут 15 декабря в 06:45 и в 14:00 по московскому времени. При этом последний рейс из финской столицы в Санкт-Петербург также пройдет 15 декабря в 14:30.

Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна официально закроет границу с Россией на всех контрольно-пропускных пунктах (КПП) вечером 15 декабря. По данным Yle, одной из причин решения властей Финляндии стало то, что вскоре после того, как Хельсинки принял решение открыть два КПП на границе с Россией, на них начали прибывать потоки беженцев. Об этой проблеме на заседании парламента рассказала и Рантанен.

Днем 14 декабря граница начала работать первый день после предыдущего закрытия. Были открыты два контрольно-пропускных пункта — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»).

Ранее журналист рассказал, чего лишились финны после закрытия границы с Россией.