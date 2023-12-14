Суд продлил заключение под стражу 15 членам «азербайджанской мафии»

В Петербурге 15 участникам «азербайджанской мафии» продлили арест. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Октябрьский районный суд города.

Судебное заседание проводилось в закрытом режиме. К ответственности привлекаются 15 юношей, среди которых есть граждане Азербайджана и Таджикистана.

На «азербайджанскую мафию» обратили внимание в октябре текущего года после ряда инцидентов в Петербурге. Молодые люди избивали людей, как правило, со славянской внешностью и снимали происходящее на камеру. После этого ролики появлялись в их соцсетях. Себя молодые люди на видео называли «азербайджанской мафией».

Всего по делу было задержано более десяти человек. Помимо этого, в Россию экстрадировали ранее уехавшего в Азербайджан лидера организации. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в Калининграде группа мигрантов избила молодого человека в автобусе.