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Названа дата закрытия границы Финляндии и России

Глава МВД Финляндии Рантанен: КПП на границе с Россией будут закрыты 15 декабря

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Reuters

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна официально закроет границу с Россией на всех контрольно-пропускных пунктах (КПП) вечером 15 декабря. Об этом сообщает издание Yle.

«Восточная граница Финляндии будет закрыта 15 декабря в 20:00 (21:00 мск), решение будет действовать около месяца, то есть до 14 января 2024 года», — говорится в материале издания.

По данным Yle, одной из причин решения властей Финляндии стало то, что вскоре после того, как Хельсинки принял решение открыть два КПП на границе с Россией, на них начали прибывать потоки беженцев. Об этой проблеме на заседании парламента рассказала и Рантанен.

«Теперь с уверенностью можно сказать, что число иммигрантов уже утром составляет несколько десятков человек», — добавила министр.

В прошлом Финляндия уже закрывала все КПП на границе с Россией, причиной так же были потоки беженцев из разных стран.

Днем 14 декабря граница начала работать первый день после предыдущего закрытия. Были открыты два контрольно-пропускных пункта — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»).

Ранее журналист рассказал, чего лишились финны после закрытия границы с Россией.

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