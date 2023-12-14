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В Китае вагоны метро расцепились во время движения, есть пострадавшие

В Пекине пострадали более 30 человек из-за расцепившихся на ходу вагонов метро

В метро Пекина во время движения состава расцепились вагоны, пострадали более 30 человек, передает РИА Новости, ссылаясь на пекинский транспортный комитет.

Согласно заявлению комитета, инцидент произошел в 18:57 (13:57 мск) на участке линии «Чанпин» столичного метро между станциями «Сиэрци» и «Шэнмин кэсюэюань». После разъединения вагонов состав остановил движение.

Спасатели и медики быстро прибыли на место аварии, пострадавшие были госпитализированы для оказания необходимой помощи.

До этого в московском метро произошла драка из-за громкой музыки.

17 ноября в Лондоне неизвестный пытался столкнуть женщину под поезд в метро, ее спасли очевидцы.

Ранее съемки рекламы нижнего белья в петербургском метро закончились задержанием.

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