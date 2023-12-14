Воздушная тревога объявлена на Украине

На Украине в четвертый раз за день объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сигнал прозвучал на всей территории страны в 18:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что воздушные силы ВСУ сообщают о взрывах по всей территории Украины. Изначально по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога третий раз за день. Позже поступали сообщения о том, что ракеты летят в сторону Киева и Староконстантинова.

Далее поступили сообщения о нескольких взрывах в Киеве, а также в Староконстантинове Хмельницкой области. Отмечается, что в пяти километрах к востоку от города расположен военный аэродром. Также сообщается о взрывах в Житомирской области. Жителей Луцка и Ровно призывают оставаться в укрытиях.

До этого сообщалось, что в украинской столице прогремел мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны.13 декабря сообщалось, что в некоторых районах Киева после взрывов произошли перебои с водоснабжением.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.