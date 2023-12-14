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Пьяный россиянин получил срок за избиение знакомого табуретом и нападение на женщину

В Старой Руссе мужчина избил знакомого табуретом и ударил ножом сожительницу

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Depositphotos

В Новгородской области мужчина нанес травмы своему знакомому и возлюбленной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Старая Русса. Пьяный мужчина поссорился со своим знакомым и в ходе конфликта нанес ему несколько ударов деревянным табуретом.

После этого он схватился за нож и ударил сожительницу в область грудной клетки. Приехавшие на место медики оперативно доставили женщину в больницу, поэтому врачам удалось ее спасти.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал россиянина виновным и приговорил его к лишению свободы на срок шесть лет и шесть месяцев. Их он проведет в исправительной колонии особого режима.

Ранее под Белгородом россиянка выпила, избила сына и привела его в полицию для воспитательной беседы.

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