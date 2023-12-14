Соцсети напугала «жуткая» оптическая иллюзия с собакой

Пользователей соцсетей напугала «жуткая» оптическая иллюзия на фото с собакой, пишет Mirror.

Фотография с собакой была опубликована в соцсетях и быстро стала популярной благодаря оптической иллюзии. Зрители заметили на кадре третий глаз у животного и долго не могли понять, откуда он там взялся, признаваясь, что картина выглядит «жутко».

«Почему моему мозгу потребовалось столько времени, чтобы понять, что происходит на этой фотографии», — писали комментаторы.

Для того, чтобы расшифровать оптическую иллюзию, надо посмотреть на фотографию под другим углом и сосредоточить взгляд на шлейке собаки. Тогда станет понятно, что собака просто лежит на спине, повернув голову в сторону камеры.

«У меня болит мозг», — признавались люди, когда узнавали правду.

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