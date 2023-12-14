Финляндия снова закрывает границу с Россией

Власти Финляндии снова закроют границу с Россией на всех контрольно-пропускных пунктах (КПП), заявила глава МВД страны Мари Рантанен. Об этом сообщает издание Yle.

Отмечается, что решение правительство окончательное, теперь все пункты пропуска на восточной границе страны вновь будут закрыты. О решении кабмина Рантанен рассказала во время часа вопросов в парламенте Финляндии.

Финляндия уже временно закрывала все КПП на границе с Россией, объясняя это решение неконтролируемым потоком иностранных беженцев из России.

14 декабря граница работала первый день после предыдущего закрытия. Были открыты два контрольно-пропускных пункта. Также планировалось полноценное возобновление туристического автобусного сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

При этом днем 14 декабря финские СМИ, в том числе газета Helsingin Sanomat, писали, что правительство снова обсуждает ограничения на трансграничное движение на приграничных с Россией пунктах пропуска.

Ранее журналист рассказал, чего лишились финны после закрытия границы с Россией.