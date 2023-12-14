Российские врачи прооперировали младенца весом 900 грамм на четвертый день жизни

Во Владивостоке врачи провели операцию ребенку с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщает Минздрав региона.

Младенец родился раньше срока и на момент вмешательства весил 900 граммов. На третий день жизни пациенту поставили диагноз «перфорация полового органа».

«Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких», – сообщается в публикации.

В результате младенца направили в другую больницу, где заведующая отделением хирургии вместе с другими специалистами прооперировала пациента за 15 минут. По мнению врача, такие дети слишком слабы, поэтому время вмешательства нужно максимально сокращать.

Манипуляцию разбили на два этапа, второй ожидает ребенка через три недели. На данный момент младенец восстанавливается.

Ранее в Туле врачи спасли младенца весом 800 граммов с тяжелой патологией.