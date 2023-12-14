Занявшую место кондуктора беременную россиянку выгнали из трамвая

В Краснодарском крае правоохранители ищут кондуктора, который выгнал беременную россиянку из салона трамвая. Об этом сообщает прокуратура региона.

На данный момент следователи проводят проверку инцидента, о котором сообщалось в местных СМИ. По данным журналистов, беременной женщине стало плохо в транспорте, поэтому она упала на место кондуктора. Увидев это, работница подбежала к россиянке и стала кричать, чтобы она встала.

Беременная попросила посидеть минуту, но кондуктор продолжила кричать. Никто из пассажиров не уступил женщине место, поэтому она вышла из салона.

Следователям предстоит установить личности водителя и кондуктора трамвая. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Ранее под Магаданом подростки столкнули беременную девушку с моста из-за денег.