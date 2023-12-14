Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Занявшую место кондуктора беременную россиянку выгнали из трамвая

На Кубани ищут кондуктора, который выгнал беременную женщину из трамвая

close
100%
Depositphotos

В Краснодарском крае правоохранители ищут кондуктора, который выгнал беременную россиянку из салона трамвая. Об этом сообщает прокуратура региона.

На данный момент следователи проводят проверку инцидента, о котором сообщалось в местных СМИ. По данным журналистов, беременной женщине стало плохо в транспорте, поэтому она упала на место кондуктора. Увидев это, работница подбежала к россиянке и стала кричать, чтобы она встала.

Беременная попросила посидеть минуту, но кондуктор продолжила кричать. Никто из пассажиров не уступил женщине место, поэтому она вышла из салона.

Следователям предстоит установить личности водителя и кондуктора трамвая. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Ранее под Магаданом подростки столкнули беременную девушку с моста из-за денег.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами