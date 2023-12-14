Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петербурженка попыталась починить проводку и попала в больницу

78: попытка починить проводку закончилась госпитализацией для петербурженки

close
100%
78 | НОВОСТИ' class="item-image" >
Телеграм-канал 78 | НОВОСТИ

В Петербурге женщины попыталась самостоятельно починить проводку и попала в больницу. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел 13 декабря на 4-й Красноармейской улице. В жилище 35-летней петербурженки погас свет и женщина решила самостоятельно решить проблему, направившись к электрощитку.

Россиянка схватила один из проводов и получила сильный удар током, сообщает телеканал. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Сообщается, что, предварительно, «обошлось без серьезных травм».

До этого в Москве восьмиклассницу госпитализировали после удара током в кабинете школы. Ученица вешала гирлянду, в какой-то момент она задела рукой интерактивную доску и получила разряд.

Ранее россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами