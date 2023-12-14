Петербурженка попыталась починить проводку и попала в больницу

В Петербурге женщины попыталась самостоятельно починить проводку и попала в больницу. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел 13 декабря на 4-й Красноармейской улице. В жилище 35-летней петербурженки погас свет и женщина решила самостоятельно решить проблему, направившись к электрощитку.

Россиянка схватила один из проводов и получила сильный удар током, сообщает телеканал. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Сообщается, что, предварительно, «обошлось без серьезных травм».

До этого в Москве восьмиклассницу госпитализировали после удара током в кабинете школы. Ученица вешала гирлянду, в какой-то момент она задела рукой интерактивную доску и получила разряд.

Ранее россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт.