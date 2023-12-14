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В Госдуме поднимут вопрос об уравнивании прав участников СВО

Картаполов: в ГД весной рассмотрят вопрос уравнивания статусов участников СВО

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Госдуме рассмотрят вопрос уравнивания статусов, льгот и гарантий для всех участников спецоперации, в том числе прав их родных и близких. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает РИА Новости.

Данную инициативу внесут в нижнюю палату в первые дни весенней сессии, которая начнется 9 января 2024 года.

«Мы четко знаем, что нужно делать и чем заниматься. Буквально в первые дни весенней сессии мы внесем эти предложения», — сказал Картаполов.

Он отметил, что права добровольцев несколько отличаются от прав военнослужащих по контракту и мобилизованных.

«Мы считаем, надо их сделать абсолютно одинаковыми, как сказал президент», — подчеркнул депутат.

В ноябре рабочая группа по СВО направила президенту РФ Путину новые предложения по уравниванию льгот.

11 декабря Путин согласился, что участники специальной военной операции (СВО) должны иметь возможность получать льготную ипотеку без ограничений по возрасту.

Ранее Минобороны и Минфин поддержали поправки о расширении льгот для участников и ветеранов СВО.

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