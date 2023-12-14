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Власти Крыма бесплатно передадут участникам СВО более 700 земельных участков

Аксенов: участникам СВО отдадут в собственность около 730 земельных участков

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава республики Крым Сергей Аксенов объявил, что участники специальной военной операции (СВО) получат в дар порядка 730 земельных участков. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Приняты решения о предоставлении участникам СВО в собственность бесплатно около 730 земельных участков», — заявил глава региона.

По его информации, в санаторно-курортных учреждениях Крыма сейчас проходят реабилитацию многие российские военные, принявшие участие в спецоперации. Они также участвуют в патриотическом воспитании молодежи.

«Много делается для увековечивания памяти героев», — отметил Аксенов.

Согласно данным главы Крыма, после пресс-конференции по итогам года президента РФ Владимира Путина был оперативно принят комплекс мер соцподдержки участников СВО и членов их семей.

До этого глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту, член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев рассказал «Газете.Ru» об оперативной реакции на обещание Путина оказать помощь спортшколам в Крыму. По его словам, в Крым уже направлена группа, она оценит условия, в которых занимаются юные спортсмены, и окажет им необходимую помощь.

Ранее глава государства провел в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

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