Москвичей предупредили о предстоящей затяжной оттепели

В Москве после сильных снегопадов и морозов начнется оттепель, она продлится всю следующую неделю. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Оттепель будет затяжной, скорее всего, вся следующая неделя пройдет при плюсовой температуре», — сообщила эксперт.

При этом в пятницу, 15 декабря, в столице может выпасть около 15 мм снега, суточное количество осадков приблизится к рекорду в Московском регионе, продолжила она. В субботу, 16 декабря, будет морозная погода, ночью в Москве температура воздуха составит -9…-11°C, по области до -13°C, днем — -4…-6°C. В воскресенье, 17 декабря, ночью ожидается до -11°C, днем резко потеплеет до +2°C.

14 декабря синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин говорил, что в Московскую область в этот день вечером придут снегопады, которые накроют юго-западные районы европейской территории России. В пятницу, по его словам, в Москве снег усилится, а на следующей недели в столицу придут аномальные оттепели, на фоне которых возможны ледяные дожди.

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