Разработку аналога Telegram в России оценили в сотни миллионов рублей

В России пока рано говорить о создании аналога Telegram, способного конкурировать с мессенджером, считает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Разработку такого приложения он в беседе с НСН оценил в сотни миллионов рублей, призвав сначала усовершенствовать отечественную операционную систему.

«Пока говорить о том, что можно сделать аналог Telegram и конкурировать с ним, очень рано. На протяжении десятка лет все пытаются выпускать телефоны – убийцы IPhone, но до сих пор не выпустили, — отметил эксперт. — Пока у «Р-ФОНА» и «Авроры» такая куча проблем и несовершенств, что говорить о каком-то планомерном использовании в большом количестве не представляется возможным».

Чтобы создать полноценный аналог Telegram, необходимо не только вложить значительные средства в разработку, но и создать большую профессиональную команду для поддержания работы приложения и устранения «дырок». Вместо этого, по мнению Кускова, следует сосредоточиться на доработке российской ОС. После этого, по его мнению, можно сделать приложение, похожее на Telegram, Viber, WhatsApp и подобные.

«Все это будет видно, когда обычные потребители будут голосовать деньгами за такие вещи, а не чиновники, которых просто обязали этим пользоваться», — убежден эксперт.

Напомним, в России намерены разработать отечественный мессенджер, защищенный шифрованием и программой идентификации. Разместить его планируется в «отечественном iPhone» — Р–ФОНе, ориентированном на госслужащих и бизнес. В июне сообщалось, что специалисты адаптировали мессенджер Telegram для российской мобильной ОС «Аврора».

Ранее в Москве суд оштрафовал Telegram на 1 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле.