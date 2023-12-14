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Путин рассказал о выдаче российского гражданства иностранцам

Путин: РФ приветствует получение гражданства законопослушными иностранцами

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Станислав Красильников/РИА Новости

РФ приветствует законопослушных иностранцев, которые хотят получить гражданство страны. Об этом во время пресс-конференции по итогам года, которая состоялась 14 декабря, заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что иностранцам необходимо следовать определенным правилам при получении паспортов РФ. Как сказал российский лидер, для этого процесса есть правовое регулирование.

«Мы будем только приветствовать всех законопослушных граждан других стран, которые хотят переехать в РФ, жить здесь, работать, связать с нашей страной свою судьбу, судьбу своих детей», — добавил Путин.

В этом году пресс-конференция российского лидера была совмещена с прямой линией. Мероприятие длилось около четырех часов, в течение которых президент ответил на 67 вопросов от журналистов и жителей страны.

Одной из тем обсуждения стало развитие межконфессиональных отношений на территории РФ. По словам главы государства, 96% российских граждан считают многоконфессиональность и межнациональность большим преимуществом страны.

Ранее Путин рассказал, какой совет он мог бы дать самому себе из 2000 года.

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