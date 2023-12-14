Пьяный воронежец украл снеговика и получил срок

В Воронеже мужчина, укравший снеговика и выбросивший его в лесу, получил срок. Об этом сообщает «Е!».

По информации издания, суд признал 28-летнего россиянина виновным в похищении снеговика и вынес ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его на четыре года лишили водительских прав за вождение в пьяном виде.

В январе нетрезвый воронежец увидел возле сельскохозяйственного предприятия декоративного снеговика из арматуры и похитил его вместе с мишурой, колпаком и гирляндой. Проехав около 500 метров, россиянин избавился от украденного, выбросив украшение в лесу.

В результате полицейские его нашли. Нанесенный ущерб оценили почти в шесть тысяч рублей.

Ранее москвичи дважды попытались украсть шампунь в ТЦ, но потерпели неудачу и похитили елку.