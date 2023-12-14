Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пьяный воронежец украл снеговика и получил срок

В Воронеже мужчина украл снеговика, выбросил его в лесу и получил срок

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Воронеже мужчина, укравший снеговика и выбросивший его в лесу, получил срок. Об этом сообщает «Е!».

По информации издания, суд признал 28-летнего россиянина виновным в похищении снеговика и вынес ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его на четыре года лишили водительских прав за вождение в пьяном виде.

В январе нетрезвый воронежец увидел возле сельскохозяйственного предприятия декоративного снеговика из арматуры и похитил его вместе с мишурой, колпаком и гирляндой. Проехав около 500 метров, россиянин избавился от украденного, выбросив украшение в лесу.

В результате полицейские его нашли. Нанесенный ущерб оценили почти в шесть тысяч рублей.

Ранее москвичи дважды попытались украсть шампунь в ТЦ, но потерпели неудачу и похитили елку.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами