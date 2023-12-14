Мужчина 15 лет насиловал сестру жены, угрожая сбросить ее с 10-го этажа

В Санкт-Петербурге лишили свободы насильника, растлившего сестру своей жены. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно судебным документам, сексуальное насилие к девочке 1997 года рождения Хуршед Бобоеров впервые применил в 2005 году. До 2020 года он систематически насиловал потерпевшую и совершал иные насильственные действия сексуального характера в ее отношении.

Осознавая, что ему грозит ответственность, если школьница кому-то расскажет о происходящем дома, мужчина угрожал девочке и обещал скинуть ее с 10-го этажа. В 2014 году девушка родила от него ребенка, еще через два года второго, а в 2020 году — третьего.

В итоге их связь вскрылась, и в отношении Бобоерова возбудили дело по двум статьям УК РФ. Фигурант заявлял, что вступил в интимные отношения с потерпевшей, когда той исполнилось 15 лет, а также утверждал, что они тайно поженились. Однако эта информация не подтвердилась.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что отчим год насиловал 11-летнюю падчерицу и заразил ее венерическим заболеванием.