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В Киеве раздались взрывы после прямой линии Путина

ТАСС: очевидцы сообщили о взрыве в Киеве со стороны аэропорта Жуляны

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Shutterstock

В украинской столице произошел мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны, передает ТАСС со слов очевидцев.

По данным украинского издания «Зеркало недели», взрывы раздались на фоне воздушной тревоги. «Страна.ua» со ссылкой на Вооруженные силы Украины сообщила о массированном ракетном ударе. Из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины следует, что воздушная тревога объявлена на всей территории страны уже третий раз за день.

14 декабря преидент России Владимир Путин провел прямую линию и пресс-конференцию, мероприятие продлилось более четырех часов. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Также сообщалось, что вечером 13 декабря и в ночь на 14 декабря взрывы произошли в Одессе, подконтрольном Украине Херсоне и Снигиревке.

Также 13 декабря сообщалось, что в некоторых районах Киева после взрывов произошли перебои с водоснабжением.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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