Путин заявил о большом значении многоконфессиональности в РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года и прямой линии с населением заявил, что межконфессиональность и межнациональность страны являются большим преимуществом РФ.

«96% граждан России считают межконфессиональное и межнациональное согласие в <...> стране огромным <...> преимуществом», — сказал российский лидер, ссылаясь на данные опросов ВЦИОМ.

По мнению глава государства, это происходит прежде всего потому, что Россия обращается к своим традиционным ценностям.

С ним согласился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Сегодня мусульмане в России имеют все права и возможности исповедовать свою религию свободно в отличие от «демократических» государств», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, межконфессиональное и межнациональное согласие помогли Чечне стабилизироваться в начале 2000-х годов.

14 декабря глава государства провел в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могли задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

Ранее Путин поблагодарил представителей религиозных конфессий РФ за поддержку армии.