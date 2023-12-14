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Россиянка, чья дочь провалилась под лед, стала фигуранткой уголовного дела

В Санкт-Петербурге мать провалившейся под лед девочки стала фигуранткой дела

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Global Look Press

Уголовное дело по ст. 25 УК РФ («Оставление в опасности») возбуждено в отношении жительницы Васильевского района Санкт-Петербурга после того, как ее дочь провалилась под лед. Об этом сообщает «Мойка78», со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.

Как стало известно изданию, правоохранители получили телефонограмму из медучреждения, в которое поступила девочка 2015 года рождения. По предварительной информации, несовершеннолетняя случайно провалилась под лед, гуляя по набережной реки Смоленки.

Выяснилось, что пострадавшую смог вытащить прохожий. Девочка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. После оказания помощи ее отпустили домой.

Накануне в Казани полицейский и два сотрудника Росгвардии спасли двух детей, которые провалились под лед на пруду.

Инцидент произошел в Советском районе республиканской столицы. Как рассказал старший сержант полиции Ильнар Файзуллин, в дежурную часть №13 забежала женщина, которая сообщила, что на пруду в сквере «Чишмяле» тонут двое детей. Полицейский, а также двое сотрудников Росгвардии, которые находились в отделении в тот момент, отправились на место ЧП.

Ранее двое российских школьников провалились под лед в Тамбове.

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