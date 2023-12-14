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Владельца «Копеечки» арестовали за взятку мэру Троицка в виде беговой дорожки

В Челябинске арестовали бизнесмена, подарившего мэру Троицка беговую дорожку

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Челябинске арестовали владельца сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова, который подарил мэру Троицка Александру Виноградову беговую дорожку. Об этом сообщает kp.ru.

Сторона обвинения попросила отправить Дмитрия Виноградова в СИЗО, так как у него есть связи в Троицке и он может надавить на свидетелей. Кроме того, следствие опасается, что бизнесмен может скрыться от суда, если будет пребывать на свободе. Суд постановил избрать в отношении Дмитрия Виноградова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 февраля.

Сам обвиняемый заявил, что его посадили в камеру с больным человеком. По его мнению, таким образом на него пытаются надавить. Виноградов просил отправить его под домашний арест, но ему было отказано.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 290, ч. 3 ст. 291, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)», — говорится в документах ведомства.

Следователи установили, что с марта по апрель 2020 года глава города получил через посредника от директора коммерческой организации спортивный тренажер за содействие в получении от администрации города разрешений на строительство нежилого здания.

Ранее сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали Александра Виноградова по подозрению в коррупции.

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