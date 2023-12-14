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В Подмосковье стартовала акция помощи птицам

В Московской области началась акция «Покорми птиц»

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Министерство экологии и природопользования Московской области

В Московском регионе стартовала акция «Покорми птиц». Первую кормушку в парке Сказок городского округа Люберцы повесил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Акция «Покорми птиц» - одно из самых массовых и любимых жителями нашего региона мероприятий в зимний период. С каждым годом количество участников увеличивается, так в 2022 году около 20 тысяч жителей Подмосковья приняло участие в этом мероприятии, а в 2023 году уже около 140 тысяч человек», — сказал Фирсов.

Министр напомнил, что кормушка должна иметь бортики и крышу, чтобы корм не сдувало ветром. По его словам, в качестве корма для птиц лучше всего подходят нежареные и несоленые семечки подсолнечника, просо (в небольших количествах) и кусочки свежих или сушеных фруктов.

В 2022 году в акции приняло участие порядка 140 тысяч человек.

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