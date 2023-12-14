Россиянина, который во время праздника сбросил с балкона женщину, отправили в колонию

Жителя Челябинска отправили в колонию на 10 лет за покушение на жизнь женщины и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом говорится на сайте прокуратуры области.

В октябре прошлого года мужчина пришел с женой в гости к знакомой, которая отмечала свой день рождения. Посреди праздника он поссорился с двумя гостьями и принялся их избивать. Удары агрессор наносил руками, ногами и стулом, после чего схватил одну из женщин, приподнял ее и сбросил в открытый проем балкона.

При падении с высоты третьего этажа потерпевшая ударилась о бетонную поверхность. Обе жертвы нападения получили травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Во время следствия злоумышленник частично признал вину в предъявленном обвинении, заявив, что не помнит детали произошедшего, так как был пьян.

На суде ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Ленобласти мужчина пытался сбросить знакомую с балкона на глазах у ее детей.