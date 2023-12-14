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Гость впал в кому после того, как охранник кафе столкнул его с лестницы

В Петербурге посетитель впал в кому после того, как упал с лестницы кафе

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Телеграм-канал «Baza»

В Петербурге мужчину госпитализировали после конфликта в одном из кафе города. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Лиговском проспекте. По версии правоохранителей, пострадавший едва держался на ногах и вел себя агрессивно. В этот момент между ним и 54-летним охранником произошел словесный конфликт. Перепалка закончилась тем, что посетитель упал со стула и сотрудник выволок его к лестнице.

После произошедшего клиент попытался вернуться в помещение, но охранник столкнул его с лестницы.

На место оперативно прибыли медики, они диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Как сообщает Telegram-канал Baza, после падения с лестницы пострадавший впал в кому.

В результате пациент два дня пробыл в больнице. Спасти мужчину специалисты не смогли.

В отношении охранника возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижнем Новгороде директора кафе задержали за избиение клиентки.

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