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В Мурманской области загорелся заводской цех

В Мурманской области загорелся цех обогатительной фабрики

В Мурманской области загорелось помещение цеха обогатительной фабрики. Об этом сообщает агентство «СеверПост.RU».

По информации агентства, инцидент произошел в городе Ковдор. Предварительно, на участке флотации завода загорелась кабельная продукция. Для локализации пожара было отключено электричество.

На место инцидента отправились скорая помощь и сотрудники экстренных служб региона. Персонал эвакуировали из опасной зоны. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Пожар потушен. Причины произошедшего устанавливаются, ведется обследование территории.

До этого в Нижнем Новгороде домашняя кошка спасла жителей дома от пожара. В помещении произошло короткое замыкание. На это обратила внимание кошка, которая начала будить хозяина, громко мяукать и топтаться у него на лице.

Ранее екатеринбуржец сжег собственный Range Rover в подземном паркинге.

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