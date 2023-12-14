В Мурманской области загорелся заводской цех

В Мурманской области загорелось помещение цеха обогатительной фабрики. Об этом сообщает агентство «СеверПост.RU».

По информации агентства, инцидент произошел в городе Ковдор. Предварительно, на участке флотации завода загорелась кабельная продукция. Для локализации пожара было отключено электричество.

На место инцидента отправились скорая помощь и сотрудники экстренных служб региона. Персонал эвакуировали из опасной зоны. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Пожар потушен. Причины произошедшего устанавливаются, ведется обследование территории.

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