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Пятиклассница угрожала учителю ножом во время урока

Во Франции 12-летняя школьница угрожала учителю ножом во время урока

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Pixabay

Во Франции 12-летняя девочка угрожала учителю ножом посреди урока. Об этом пишет Actu17.

13 декабря ученица пятого класса средней школы в Ренне пришла на занятия с ножом. Во время урока английского языка она достала клинок и набросилась на своего учителя. Педагог спасся бегством, нападавшую, которая погналась за ним, остановили в коридоре и обезоружили сотрудники школы.

В результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее уроки были отменены, а на место происшествия вызваны экстренные службы. Известно, что ребенка задержали полицейские, однако из-за возраста злоумышленницы ее нельзя отправить под стражу. К настоящему времени уже возбуждено уголовное дело, школьницу собираются допросить.

Ранее школьник пырнул учителя ножом в живот, выманив его из класса.

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