В Финляндии задумали снова закрыть все КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии 14 декабря примет новые решения по ситуации на границе с Россией в связи с увеличением числа беженцев. Об этом рассказала министр финансов страны Риикка Пурра, сообщает издание Helsingin Sanomat.

По данным двух независимых источников HS, совет соберется вечером, чтобы снова принять решение о закрытии восточной границы.

«Решения мы примем сегодня», – сказала Риикка Пурра.

По ее словам, сразу после открытия границы с Россией резко вырос поток людей, желающих попасть в Финляндию.

«Начался въезд в страну, подталкивание людей к границе и подача заявлений о предоставлении убежища», — заявила Пурра.

14 декабря власти Финляндии открыли на границе с Россией два контрольно-пропускных пункта. Движение началось через пункты пропуска «Ваалимаа» и «Ниирала». Оба КПП будут открыты в течение одного месяца, до 14 января 2024 года.

До этого сообщалось, что компания Lux Express запустит в Хельсинки три автобусных рейса в день из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Финляндия не предоставила убежище ни одному прибывшему через Россию беженцу.