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Стало известно о состоянии девочки, которую покусали собаки в Новом Уренгое

На Ямале пострадавшей от собак девочке наложили более десяти швов

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В Новом Уренгое врачи оказывают помощь девочке, которую накануне покусали собаки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

После инцидента третьеклассницу госпитализировали со множественными рваными ранами по всему телу, ей предстоит длительная реабилитация. На данный момент девочке уже наложили более десяти швов.

Известно, что девочка шла в школу, но в какой-то момент остановилась, чтобы погладить щенка. Вскоре на нее напала стая собак. Животные стали таскать школьницу за ноги, руки и капюшон.

«Я на десять секунд даже отключилась, я не могла двигаться и кричать», – поделилась девочка.

Третьеклассницу спасла проходившая мимо женщина, которая позже вызвала медиков.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге стая из шести собак напала на одного человека.

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