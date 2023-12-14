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Путин: необходим специальный орган в сфере миграции

Путин: нужен специальный государственный орган для регулирования сферы миграции

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил о необходимости создания специального государственного органа в сфере миграции.

«Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы», — сказала глава государства.

Он назвал это большой работой и попросил обратить на это внимание представителей всех направлений и уровней власти.

«Прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения — граждан Российской Федерации», — подчеркнул президент.

13 декабря сообщалось, что по делу о незаконной легализации 100 тыс. мигрантов в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции. В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что причастность главы управления по миграции к незаконной легализации мигрантов установили сотрудники собственной безопасности МВД и их коллеги из УФСБ по региону.

Ранее Путин рассказал, будут ли в России ликвидироваться МФО.

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