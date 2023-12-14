Путин рассказал о невозможности роботов заменить россиян

В ходе пресс-конференции и прямой линии с населением президент России ответил на вопрос восьмилетней девочки из Волгограда, которая испугалась, что в будущем роботы заменят человека во всех сферах.

«Бабушку никто не заменит, это заменить невозможно. Искусственного интеллекта не надо бояться. И предотвратить его развитие невозможно, а значит нужно сделать все, чтоб мы могли быть одними из лидеров в этом направлении», — сказал президент.

В ходе той же пресс-конференции Путин прокомментировал рост цен на российские автомобили.

Кроме того, глава государства потребовал жестко пресекать попытки раскачать российское общество.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин назвал число российских военных в зоне СВО.