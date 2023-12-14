Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игорь Стрелков в суде не признал вину в призывах к экстремизму

Адвокат Стрелкова сказал, что его подзащитный не признал вину в экстремизме

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

Адвокат бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Гаджи Алиев рассказал ТАСС, что в ходе первого заседания суда по существу его уголовного дела не признал вину в экстремизме.

По словам правозащитника, в ходе сегодняшнего заседания в закрытом режиме в Мосгорсуде Стрелкову было зачитано обвинительное заключение.

«С доводами этого документа мой подзащитный категорически не согласился и вину не признал», — сказал адвокат.

Алиев добавил, что следующее заседание в закрытом режиме по делу назначено на 20 декабря.

7 декабря Мосгорсуд продлил на шесть месяцев арест Стрелкова.

Подробнее о том, кто такой Игорь Стрелков, как он прошел путь от одного из авторов «Русской весны» и командующего обороной Славянска до «слива» ополчения и безрезультатных попыток попасть в зону специальной операции — читайте в подробном разборе «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Стрелков решил участвовать в выборах президента России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами