Игорь Стрелков в суде не признал вину в призывах к экстремизму

Адвокат бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Гаджи Алиев рассказал ТАСС, что в ходе первого заседания суда по существу его уголовного дела не признал вину в экстремизме.

По словам правозащитника, в ходе сегодняшнего заседания в закрытом режиме в Мосгорсуде Стрелкову было зачитано обвинительное заключение.

«С доводами этого документа мой подзащитный категорически не согласился и вину не признал», — сказал адвокат.

Алиев добавил, что следующее заседание в закрытом режиме по делу назначено на 20 декабря.

7 декабря Мосгорсуд продлил на шесть месяцев арест Стрелкова.

Подробнее о том, кто такой Игорь Стрелков, как он прошел путь от одного из авторов «Русской весны» и командующего обороной Славянска до «слива» ополчения и безрезультатных попыток попасть в зону специальной операции — читайте в подробном разборе «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Стрелков решил участвовать в выборах президента России.