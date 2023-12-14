Путин признался, что раньше на завтрак съедал десять яиц

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года и прямой линии с населением заявил, что раньше мог позавтракать десятком яиц.

«Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», — рассказал он.

До этого Путин говорил, что ситуация с повышением цен на куриные яйца будет улучшаться.

Рост цен на яйца в последние месяцы вызывает беспокойство российских потребителей. По данным Росстата, в октябре 2023 года в рознице они подорожали на 23,9% к октябрю 2022-го. В связи с этим Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям ограничить наценку на яйца до марта 2024 года на уровне не более 5%. Согласно оценке Росстата, с начала текущего года яйца подорожали на 46,2%.

Ранее Путин поинтересовался у министра сельского хозяйства, как у него с яйцами.