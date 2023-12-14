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Путин обсудит с Минздравом программу по кардиозаболеваниям

Путин пообещал обсудить с Минздравом программу по кардиозаболеваниям

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Путин на пресс-конференции по итогам года и прямой линии с населением пообещал обсудить с министерством здравоохранения создание программы по лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Кардио — это действительно одна из проблем и одна из причин высокой смертности», — сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что Минздрав очень напряженно занимается сердечно-сосудистыми заболеваниями, в связи с чем число летальных исходов от них снижается.

«Первое, что нужно сделать — это <...> продлить программу, связанную с развитием первичного звена здравоохранения», — утверждает глава государства.

Он предложил предусмотреть в уже существующей программе специальное направление, нацеленное на обеспечение сохранения здоровья людей, входящих в группу «сердечного риска».

«У нас есть отдельная программа по онкозаболеваниям. Она работает хорошо», — подытожил президент.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин пожелал всем участникам и зрителям ПМЭФ быть здоровыми и богатыми.

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Прямая линия Путина — 2023
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