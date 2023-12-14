«Черная плесень»: россиянка сообщила об ужасном состоянии инфекционного отделения больницы

В Новороссийске местная жительница пожаловалась на плохие условия в инфекционной больнице №3. Об этом сообщает издание «Наша Газета».

По словам женщины, по стенам и на потолке в детском инфекционном отделении пошла черная плесень. Мать маленького пациента также обратила внимание, что по каким-то причинам в помещении закрыта вентиляция, и возмутилась, что дети вынуждены дышать грибком.

В пресс-службе медицинского учреждения прокомментировали ситуацию, подтвердив, что в одном из помещений больницы появилась плесень.

«Больные переведены в другую палату. Для выяснения причины образования плесени приглашен подрядчик. Было установлено, что дождь попадает между швами утеплителя из-за нарушения герметизации фасада. Палата обработана специальными средствами от плесени силами сотрудников, проведена генеральная уборка», — рассказал представитель больницы.

Сотрудник добавил, что ближайший ремонт в помещении запланирован на первый квартал 2024 года.

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