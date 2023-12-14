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В южной части Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,5

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4,5

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Uwe Anspach/Global Look Press

На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По информации службы, землетрясение произошло в Лянкяранском районе. При этом в районах, располагающихся вблизи, подземные толчки ощущались силой до 3 баллов.

До этого, 12 декабря, землетрясение зарегистрировали на территории Афганистана в 890 км от казахстанского города Алма-Ата. Мощность подземных толчков составила 5,7. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,2 у побережья северных Курильских островов. Его эпицентр был расположен в Тихом океане в 70 км северо-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.

Ранее землетрясение произошло у берегов Перу.

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