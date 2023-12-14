Путин посоветовал заводить детей для доступа к плоским тарифам

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года и прямой линии с населением иронично посоветовал заводить детей, чтобы получить доступ к авиасубсидиям для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО).

«Заводите детей — вот решение проблемы доступа к плоским тарифам», — сыронизировал российский лидер.

Таким образом глава государства ответил на соответствующий вопрос журналиста, которого назвал «симпатичным молодым человеком».

Перед этим Путин рассказал о росте доли пассажирских авиаперевозок в России. По его словам, пассажирские авиаперевозки в стране выросли на 16,4%. По его мнению, перевозки пассажиров авиационным транспортом стали абсолютным рекордсменом среди всех видов перевозок.

В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабинету министров заложить в бюджет до 2026 года по 1,76 млрд рублей ежегодно на субсидирование авиаперевозок Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что в российском регионе появится новая льгота для многодетных семей.