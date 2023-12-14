Почти 400 человек эвакуировали из московской школы из-за запаха жженой проводки

В Москве почти 400 человек были эвакуированы из пятиэтажного здания школы в связи с запахом жженой проводки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

По информации агентства, учащихся и педагогов эвакуировали из-за запаха жженой проводки на первом этаже здания образовательного учреждения.

«Предварительно, здание школы на улице Студенческая покинули 380 человек», — рассказал источник РИА Новости.

Сообщается, что прибывшая на место инцидента бригада электриков осуществила проверку всего электрического оборудования в здании. В результате после проветривания школа продолжила работу в обычном режиме.

Ранее под Челябинском эвакуировали более десятка школ.