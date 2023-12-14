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Путин дал россиянам совет, как провести новогодние праздники

Путин рекомендовал россиянам провести новогодние праздники в кругу семьи

Президент РФ Владимир Путин посоветовал жителям страны провести новогодние праздники с родственниками и близкими людьми. О необходимости уделить больше внимания семье глава государства заявил в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что в это время гражданам стоит найти с родными людьми общее дело. В частности, Путин рекомендовал россиянам вместе с родственниками посетить выставки или театры. Кроме того, по его словам, можно вместе заняться спортом.

«Новый год <…> Желательно провести его со своими близкими, с семьей», — подчеркнул Путин.

14 декабря президент РФ проводит пресс-конференцию, которая в этот раз совмещена с прямой линией. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российский лидер начал готовиться к встрече с журналистами за два дня до мероприятия.

При этом накануне представитель главы государства заявил, что на пресс-конференции Путина будут также присутствовать сотрудники западных СМИ. Речь шла как о журналистах из дружественных стран, так и недружественных держав.

«Газета.Ru» запустила текстовую трансляцию пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ранее российский лидер рассказал, как борется со стрессом.

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Прямая линия Путина — 2023
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